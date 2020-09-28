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28 Eyl 2020 19:00

Türkiye'den İran yapımı "Haraman" belgeseline ödül

Türkiye'den İran yapımı "Haraman" belgeseline ödül

İranlı sinemacı Areş İshaki'nin yönetmenliğini üstlendiği "Haraman" adlı belgesel, Türkiye’de düzenlenen Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali’nde en iyi film ödülüne layık görüldü.

İranlı sinemacı Areş İshaki'nin yönetmenliğini üstlendiği "Haraman" adlı belgesel, bu sene 21’incisi Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali’nde en iyi film seçilerek ödül kazandı.

"Haraman", sanatını eskisi gibi gözler önüne seremeyen bir şarkıcı adamın dünyasını anlatıyor.

"Haraman" daha önce ABD'deki New Orleans ve Utah festivalleriyle Avustralya'daki Sydney ve İngiltere'deki Sheffield Belgesel Film Festivaline katılırken geçen yıl da Japonya'da düzenlenen Yamagata Film Festivali’nde en iyi yönetmen ödülünü kazanmıştı. 

Safranbolu Belediyesi tarafından organize edilen 21. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali 25-27 Eylül tarihleri arasında UNESCO Kültür Mirası Safranbolu’da gerçekleştirildi.

News Code 1889414

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