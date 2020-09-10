İran yapımı kısa animasyon ABD'de

İranlı sinemacı Muhsin Rızapur'un yönettiği "Yenilmiş" adlı animasyon New York Uluslararası Çocuk Filmleri Festivali'nde en iyi film seçilerek Ekim 2020 itibarinden bir yıl boyunca Amerikan sinemaseverle buluşacak.

Daha önce New York International Children's Film Festivali ve Oscar Akademisi tarafından onaylanan Uluslararası Stuttgart Animasyon Film Festivali'ne katılan "Yenilmiş" adlı animasyonun özeti şöyledir:

"Bir tavşan bir kurt tarafından yenir. Ancak yenilen tavşan kurdun karnında daha önce yenilmiş başka bir tavşanla karşılşır. Bu iki tavşan burada birlikte yaşamaya başlar ... "