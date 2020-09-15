İnternette "Filistin" için imza kampanyası başlatıldı

Bir grup Arap aktivisit, internet ortamında Filistin'e destek için imza kampanyası başlattı.

Sosyal medyada yayınlanan imza kampanyasında şu ifadeler yer alıyor:

"Filistin davasının meşruiyetine ve buna karşı sorumluluğuma inandığım için 'Filistin Antlaşması'nı imzalıyorum.

İşgal edilmiş bir Arap ülkesi olan Filistin'in özgürleştirilmesi bir görevdir. Siyonist rejim Mescid-i Aksa ve Filistin topraklarını gasp eden işgalci ve ırkçı bir rejimdir. Siyonist Rejim ile normalleşme ihanet olarak kabul edilir."

ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğunda ilişkilerini normalleştirme kararı alan işgalci rejim ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) üst düzey heyetler, bugün ABD'nin başkenti Washington DC'de Beyaz Saray'da normalleşme anlaşması imzalayacak.

Al Halife rejimi, ABD'nin gözetiminde İsrail ile diplomatik ilişkiler kurulması için anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.