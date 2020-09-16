İsrail'in BAE ve Bahreyn için tek armağanı güvensizlik olacak

İran Meclis Başkanı'nın özel danışmanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, dün Twitter üzerinden işgalci rejim İsrail, BAE ve Bahreyn arasında imzalanan ‘normalleşme anlaşması’na tepki gösterdi.

Emir Abdullahiyan'ın Farsça yaptığı paylaşımda, "Bugün BAE ve Bahreyn bakanları Trump sirkinde oynadı. Dün Arap topraklarının bir kısmını işgal eden Siyonizm bugün Fars Körfezi'ne kıyısı olan Arap ülkelerini yeni bir yöntemle işgal ediyor. Büyük Mısır'la yapılan anlaşmanın İsrail'e bir açılım getirmedi. İsrail'in Mısır'ın bir adası kadar olan BAE ile Baheyn için tek armağanı güvensizlik olacaktır." ifadelerine yer verildi.

Siyonist Rejim, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında ‘ilişkilerin normalleştirilmesine’ yönelik olduğu öne sürülen ve Filistin’i yok sayan anlaşma ABD’nin başkenti Washington DC’deki Beyaz Saray’da resmen imzalandı.