İsrail ile BAE ve Bahreyn anlaşmasına Yemen'den ilk tepki

Yemen Devrimi Yüksek Komite Başkanı Muhammed Ali el-Husi, işgalci rejim İsrail, BAE ve Bahreyn arasında imzalanan ‘normalleşme anlaşması’na tepki gösterdi.

Siyonist Rejim'le normalleşmeyi destekleyen ülkelere seslenen Husi, "Onlara utanç verisi ve hakaret eylemlerini yeniden gözden geçirmelerini tavsiye ediyorum." dedi.

Siyonist Rejim, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında ‘ilişkilerin normalleştirilmesine’ yönelik olduğu öne sürülen ve Filistin’i yok sayan anlaşma ABD’nin başkenti Washington DC’deki Beyaz Saray’da resmen imzalandı.

ABD Başkanı Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin, 11 Eylül'de ise İsrail ile Bahreyn'in "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan üçüncü Arap ülkesi BAE, dördüncü Arap ülkesi ise Bahreyn oldu.