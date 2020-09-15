BAE ile ilişkilerin dostane kalacağına dair bir garanti yok

Amerikan Washington Post gazetesinin haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile normalleşme anlaşmasına varan İsrail, ABD'nin BAE'ye F-35 savaş uçağı satma önerisinden endişeli.

İsmi açıklanmayan Siyonist bir yetkili ise, "İsrail ile BAE arasındaki ilişkilerin dostane kalacağına dair garanti olmadığı” konusunda uyarıda bulunduğu kaydedildi.

Siyonist Rejim eski ulusal güvenlik danışman yardımcısı Chuck Freilich de F-35'lerin, BAE'nin askeri kapasitesi için "çarpıcı bir gelişime" anlamına geleceğini belirterek, "Sadece askeri açıdan bakılırsa, bunun tehlikeli bir gelişme olduğunu düşünüyorum" ifadesini kullandı.

Netanyahu F-35'lerin satışına karşı çıkmıştı

Benyamin Netanyahu'nun Basın Ofisinden 18 Ağustos'ta yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan (Netanyahu) başından beri İsrail ile barış anlaşması yapan Arap ülkeleri dahil Orta Doğu'daki tüm ülkelere F-35 ve diğer gelişmiş silahların satışına karşı çıkmıştır" değerlendirmesinde bulunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Kaynak: Sputnik