Ulusal Birleşik Liderlik,15 Eylül'ü kitlesel eylemlilik günü ilan etti

Ulusal Birleşik Liderlik, 15 Eylül tarihinin Filistin'in şehirlerinde, köylerinde, mülteci kamplarında ve Filistinli azınlıkların bulunduğu tüm alanlarda siyonist işgalle ilişkileri meşrulaştırmayı red için kitlesel eylemlilik günü ilan edildiğini duyurdu.

Filistin Halk Direnişi İçin Ulusal Birleşik Liderlik, Filistin televizyonunun dün yayınladığı bildiride bütün Arap dünyası içerisinde faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşlarını, kitlesel örgütleri, öğrenci teşkilatlarını, kadın teşkilatlarını, işgal rejimiyle imzalanan utanç anlaşmalarını reddetmek için Arap halklarının onur sancağını ve Filistin'in bayrağını yükseltmek için harekete geçmeye çağırdı.

Birleşik Liderlik, özgürleştirilmiş esirleri, şehit ailelerini, hâlen naaşları işgal güçlerinin açtığı kabirlerde rehin olan şehitlerin ailelerini vatanın bütün vilayetlerinde 15 Eylül 2020 tarihinde, utanç anlaşmalarını ret için harekete geçmeye çağırdı.

Filistinli toplulukları, Arap ve İslam toplumlarını, dünyanın özgürlerini ve demokratik güçleri de, utanç anlaşmalarına tepki göstermek için ABD'nin, İsrail işgal rejiminin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ve Bahreyn Krallığı'nın temsilcilikleri önünde gösteriler düzenlemeye çağırdı.

Birleşik Liderlik, 18 Eylül 2020 Cuma gününün de ABD-İsrail-BAE-Bahreyn anlaşmalarını protesto amacıyla siyah bayrakların asılacağı yas günü ilan edilmesini istedi. Bütün sahalarda, binalarda, evlerde bunun yansıtılmasını, kiliselerde yas çanlarının çalınmasını, Cuma hutbelerinde Arap toplumlarının ve Müslümanların merkezi davasından dönen, ihanet eden rejimlerin tutumlarına tepki gösterilmesini istedi.

Birleşik Liderlik, Filistin'in içinde ve dışında düzenlenecek tüm etkinliklerde ortak duruşu temsil eden Filistin bayrağının yükseltilmesini istedi.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi