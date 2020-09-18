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18 Eyl 2020 14:42

Rusya: ABD'nin İran yaptırımları işe yaramaz

Rusya: ABD'nin İran yaptırımları işe yaramaz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Washington yönetiminin İran'a uyguladığı yaptırımları eleştirerek, bunun hiçbir işe yaramayacağını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Sputnik’e verdiği röportajda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Lavrov, "ABD’nin kendini insanlığın geleceğini belirleyen ülke olarak konumlandırma çabaları iyi sonuçlanmayacak." dedi.

Bakan Lavrov, ABD'nin İran politikası hakkında, "Washington’un Ortadoğu ve Kuzey Afrika’nın sorunları üzerine İran karşıtı bir diyalog kurma çabaları sonuçsuz kalacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

“Onlar her zaman İran’ı bölgede temel sorun olarak göstermeye çalışıyor ve dünyanın diğer bölgelerinde bile İran’ı başka ülkelerin içişlerine karışmakla suçluyorlar.”diyen Lavrov, sorunların güvenillir ve istikrarlı davranış ve tüm taraflar arasındaki anlaşmalar yoluyla çözülebileceğine inandıklarını söyledi.

Washington yönetiminin İran'a uyguladığı yaptırımları eleştiren Lavrov, "ABD'nin İran'ı boğmak için kullanmaya çalıştığı yaptırımlar faydası olmayacak ve asla işe yaramayacaktır." diye konuştu.

Rus yetkili, Moskova'nın İran ile ABD arasında diyalog kurulmasına yardım etmeye hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

News Code 1889206

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