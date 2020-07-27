İran: ABD'ye uygun bir zamanda karşılık vereceğiz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbad Musevi, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada gündemdeki konuları değerlendirdi.

Zarif'in Moskova temasları

Musevi, Dışişleri Bakanlığının son haftalardaki diplomatik faaliyetlerine değinerek, “Dışişleri Bakanı Zarif Moskova’ya yaptığı ziyaret kapsamında Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşmenin yanı sıra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmelerin sonuçları yakında belirlenecektir” dedi.

Zarif'in Bağdat ziyareti

Dışişleri Bakanı Zarif’in Irak ziyaretine dikkati çeken Musevi, Bakan Zarif’in Moskova ziyaretinden önce Bağdat ve Erbil’e giderek, Iraklı yetkililerle önemli görüşmeler yaptığını söyledi.

İran-Afganistan ilişkileri

Musevi, İran Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Yardımcısı Abbas Irakçi’nin de Kabil’de Afgan yetkililerle görüştüğünü bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevei, ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad’ın ABD’nin Afganistan’da barış sağlanması için İran’la müzakere etmeye hazır olduğu iddiasına ilişkin olarak, “ABD’li yetkililerin Afganistan başta olmak üzere bölge hakkındaki sözleri ve yaklaşımlarında dürüstlük yoktur. Biz ABD’yi bölgede ve özellikle Afganistan’da güvensizlik nedeni olarak görüyoruz. İran için önemli olan Afganların yönettiği Afgan gruplar arasında barış görüşmelerinin yapılmasıdır. Yabancı güçlerin Afganistan iç işlerine karışmasına karşıyız” ifadelerinde bulundu.

'ABD'ye uygun bir zamanda karşılık vereceğiz'

Musevi, Tahran- Beyrut seferini yapan İran'a ait yolcu uçağının Suriye'nin başkenti Şam üzerinde ABD’ye ait 2 savaş uçağı tarafından taciz edilmesiyle ilgili “ABD’liler her türlü haydutluğu denemektedir. Onların İran’a air yolcu uçağına karşı eylemi tüm yasal ve uluslararası ilkelere aykırı bir terörist tehditti ve uygun bir zamanda karşılık vereceğiz” şeklinde konuştu.

İran'a uygulanan silah ambargosu

Musevi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun İran üzerindeki silah yaptırımlarının uzatılması iddialarına ilişkin olarak, “Biz ABD’nin bu yönde elinden geleni yapacağını biliyorduk. Herkes Washington’un BM Güvenlik Konseyi üyelerine ne kadar baskı yaptığını iyi biliyor. İran olarak konseyin tüm üyelerine bunun kabul edilmez olduğunu söyledik.” ifadesini kullandı.

Trump hükümetinin İran yaptırımları

ABD Başkanı Trump’ın tüm eylemlerinin İran milletine karşı olduğunu vurgulayan Musevi, “Trump’ın azami baskı, ekonomik terörizm ve tedavisi zor olan hastalar için ilaç trensferini engellemesi İran halkına karşı yürüttüğü eylemlerdir. Böyle bir durumda İran halkının yanında olduğunu nasıl iddia eder? Nükleer anlaşmadan çıkarak İran milletine baskı yapmak, İran milletinin yanında olmak mı demektir?” diye sordu.

İran'ın bölgesel politikası

İran’ın dış politika dutumuna atıfta bulunan Musevi, "Biz çeşitli ülkelere bölgenin ve komşu ülkelerin İran’ın önceliği olduğunu ve Suudi Arabistan da dahil olmak üzere farklı ülkelerle dengeli ve karşılıklı bir şekilde ilişki kurmak istediğimizi ilan ettik.” diye konuştu.

Güney Kore'de bloke edilen petrol paralarının son durumu

İran’ın bloke edilen mali varlıklarını Güney Kore’den geri alma çabalarına ilişkin olarak konuşam Musevi, “Hem Tahran'da hem de Seul'de ve çeşitli düzeylerde Güney Koreli yetkililerle yaptığımız görüşmelerde onların eylemlerini dostane ilişkilere aykırı olarak değerlendiriyoruz. Güney Kore yetkililerin uzun süredir devam eden ilişkimizde üçüncü bir tarafın müdahale etmesine izin vermemesini istiyoruz” dedi.