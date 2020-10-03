İran yapımı 'Ocak' İtalya'da en iyi belgesel seçildi

İranlı yönetmen Ali Boland Nazar’ın yönettiği ‘Ocak’ adlı belgesel İtalya’da düzenlenen Uluslararası Günümüz Mezhebi Festivali’nde en iyi belgesel seçilerek ödül kazandı.

Ali Boland Nazar, İran’da Kaşkai ilinin gelenek ve göreneklerinin yanı sıra ocağın Kaşkai ilindeki yeri ve önemini anlatan ‘Ocak’ belgeselinin daha önce birçok yerli ve yabancı festivale katıldığını belirtti.

104 ülkeden 1700 filmin katıldığı Uluslararası Günümüz Mezhebi Festivali, 23-30 Eylül tarihleri arasında düzenlenmişti.