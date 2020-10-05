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5 Eki 2020 19:50

San Francisco'dan İran yapımı belgesele ödül

San Francisco'dan İran yapımı belgesele ödül

İran yapımı ‘Gelak’ adlı belgesel San Francisco iran Filmleri Festivali'nde en iyi belgesel ödülünü kazandı.

İranlı sinemacı Sirus Keffaş’ın yönetmenliğini yaptığı ‘Gelak’ adlı belgesel bu sene 13’üncüsü düzenlenen San Francisco iran Filmleri Festivali'nde en iyi belgesel seçilerek ödüle layık görüldü.

‘Gelak’ daha önce Hindistan’da düzenlenen Uluslararası Pune Film Festivali'nden en iyi görüntü yönetmeni ödülünü kazanmıştı.

‘Gelak’ umut dolu bir hikayedir ve topraklarını sanatlarına satmaya istekli olmayan Hürmüzganlı kızların hikayesini anlatıyor.

San Francisco iran Filmleri Festivali 19-20 Eylül tarihleri arasında gerçekleşmişti.

News Code 1889585

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