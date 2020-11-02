İran yapımı belgesel Brezilya'da gösterilecek

İranlı sinemacı Emir Mehdi Hekimi ve Hüccet Bamorovvet’in yönetmenliğini yaptığı ‘Mehdi doğduğu zaman’ adlı belgesel, bu sene 2’ncisi düzenlenecek olan Uluslararası Alter do Chão Film Festivali’nde Brezilyalı sinemaseverlerle buluşacak.

Bu belgesel filmin özeti şöyle:

“Mehdi sağır bir ailede doğuyor ve birçok sorunla karşı karşıya kalıyor. Doktor olmaya karar verir; ancak gezilerinin birinde hayatının akışını değiştiren bir şey olur...”

Kültür ve sanat, çevre ve engellilik üzerine filmlerin yer aldığı festival bu sene koronavirüs salgınının yayılması nedeniyle 9-16 Aralık 2020’de canlı olarak internet üzerinden yapılacak.