General Süleymani İran'daki film festivalinde anılacak

Şehit Korgeneral Süleymani'nin bölge ve dünya halkının uyanışı yönündeki önemli rolü ve direniş kültürünü tanıtmak amacıyla bu seneki Uluslararası Direniş Film Festivali'ne "Direniş Şehitleri" adlı yeni bir bölüm eklendi.

Bu sene düzenlenecek olan 16. Uluslararası Direniş Film Festivali’nin "Direniş Şehitleri" bölmünde bölgenin masum halkının çektiği acılar, halk zaferleri, direniş sorunlarını anlatan eserler gösterilecek.

Senarist yazarlar, yönetmenler ve film yapımcıları, Şehit Süleymani'nin kişiliğinin farklı boyutlarını, direniş şehitlerinin ahlaki erdemlerini ve direniş güçlerinin kahramanlıklarını konu alan eserlerini 21 Ekim tarihine kadar festivale gönderebilirler.

Bugüne kadar festivale yurt içi ve dışından belgesel, video clip, senaryo ve kısa filmleri şeklinde 700'den fazla eser gönderilmiştir.

16. Uluslararası Direniş Film Festivali’nin ikinci aşaması 21-27 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek.