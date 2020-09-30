'Karabağ' hikayesini anlatan belgesel yakında gösterilecek

İranlı sinemacı Sina Hüseyin Pur’un yönetmenliğini yaptığı ‘Karabağ acısı’ adlı belgesel yakında Sefirfilm Belgesel Merkezi tarafından gösterilecek.

70 dakikalık ‘Karabağ acısı’ Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Azerbaycan ile Ermenistan’ın Dağlık Karabağ bölgesi üzerindeki çatışmasının tarihini ve İran hükümetinin bu bölgede barış sağlama çabalarını anlatıyor.

Karabağ son 30 yıldır Ermenistan ile Azerbaycan arasında çatışmalara sahne olan dağlık bir bölgedir.

Yıllardır çözüm bekleyen bölgede son günlerde gerilim yeniden alevlendi. Haftanın başından itibaren Azerbaycan ordusu ve Ermeni güçleri arasında başlayan çatışmalar devam ediyor.