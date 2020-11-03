İran yapımı belgesel Arjantinli sinemaseverlerle buluşacak

İranlı sinemacı İman Beyatfer’in yönetmenliğini üstlendiği ‘Olmak Olmamaktan daha iyidir’ adlı belgesel bu sene 2’ncisi Arjantin’de düzenlenecek olan Uluslararası Austral Film Festivali’nde gösterilecek.

‘Olmak Olmamaktan daha iyidir’ geçenlerde ABD’nin Florida eyaletinde düzenlenen Southeast Regional 2020 Film Festivali’nde en iyi uzun belgesel ödülünü kazanmıştı.

Dünyanın en iyi bağımsız sinema eserlerini göstermek amacıyla düzenlenen Uluslararası Austral Film Festivali 1-5 Aralık 2020’de Arjantin’in Córdoba kentinde gerçekleşecek.