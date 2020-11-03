  1. Kültür
3 Kas 2020 13:37

İran yapımı belgesel Arjantinli sinemaseverlerle buluşacak

İran yapımı belgesel Arjantinli sinemaseverlerle buluşacak

İran yapımı ‘Olmak olmamaktan daha iyidir’ adlı belgesel Arjantin’de düzenlenecek olan Uluslararası Austral Film Festivali’nde sinemaseverlerle buluşacak.

İranlı sinemacı İman Beyatfer’in yönetmenliğini üstlendiği ‘Olmak Olmamaktan daha iyidir’ adlı belgesel bu sene 2’ncisi Arjantin’de düzenlenecek olan Uluslararası Austral Film Festivali’nde gösterilecek.

‘Olmak Olmamaktan daha iyidir’ geçenlerde ABD’nin Florida eyaletinde düzenlenen Southeast Regional 2020 Film Festivali’nde en iyi uzun belgesel ödülünü kazanmıştı.

Dünyanın en iyi bağımsız sinema eserlerini göstermek amacıyla düzenlenen Uluslararası Austral Film Festivali 1-5 Aralık 2020’de Arjantin’in Córdoba kentinde gerçekleşecek.

News Code 1890185

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