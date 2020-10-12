İran Dışişleri Bakanlığı sivilleri hedef alan saldırıları kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sait Hatipzade, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ateşkesin ihlal edilmesinde tepki göstererek, “İran bu konudan üzüntü duyarken siviller, sivil altyapı ve yerleşim bölgelerine yapılan roket saldırılarını kınayarak, olayda yakınlarını kaybeden aileler için başsağlığı diliyor” dedi.

Azerbaycan ve Ermenistan'a ateşkese bağlı kalma çağrısında bulunan Hatipzade, "İran tarafları uluslararası hukuk çerçevesinde görüşmelerine devam etmeye, birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygı göstermeye ve işgal altındaki şehirlerin boşaltılmasına çağırıyor." ifadesini kullandı.

Hatipzade ayrıca, İran'ın bölgede kalıcı barış sağlanması için iki ülke arasında görüşmeleri kolaylaştırmaya hazır olduğunu söyledi.