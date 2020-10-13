Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

Büyük inanç ve milli irade ile sorunların üstesinden geleceğiz

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei dün sabah saatlerinde video konferans yoluyla Tahran'daki İmam Ali (a.s) subay eğitim üniversitesinde düzenlenen askeri mezuniyet törenine katıldı.

Askeri öğrencilere hitap eden,Devrim Lideri, "Harp okullarında eğitim görmek çok değerli. Çünkü gençlerimiz bu üniversitelerde eğitim görerek ülkenin güvenliğini sağlayan silahlı kuvvetlere katılır. Güvenlik ülke için değerli ve hayati bir unsurdur. Güvenlik olmazsa ülkenin refah, adalet, eğitim ve diğer önemli değerleri altüst olur." dedi.

ABD’de İran'ın savunma, füze ve bölgesel yetenekleri hakkında yapılan iddiaların İran’ın doğru yolda ilerlediğini gösterdiğini belirten Ayetullah Hamanei, şunları kaydetti:

"Bu saçmalıklar onların korkularından kaynaklanmaktadır ancak bütün kara kampanyalara rağmen rasyonel hesaplama yönündeki çalışmalarımız sürdürülmelidir ve inşallah İran tüm bu alanlarda ilerleyecektir."

Devrim Lideri, Washington yönetiminin uyguladığı yaptırımlar hakkında, "ABD’nin kötü niyetini ve gerçekten cinayet olan yaptırımlarını göz ardı etmiyoruz ve onların azami baskılarını azami utanç ve pişmanlığa çevirene kadar direnmeye devam edeceğiz. Halkın ekonomik ve geçim sorunları çözülebilir ve Amerikan halkına hakim olan kötü kişilerin yaygarası kimsenin aklını meşgul etmemelidir. Yüce Allah'ın yardımı, büyük inanç ve milli irade ile sorunların üstesinden geleceğiz. İran, yaptırımları ekonomisini daha sağlam hale getirebilmek için birer araç olarak değerlendirecektir" ifadelerinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı sivilleri hedef alan saldırıları kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sait Hatipzade, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ateşkesin ihlal edilmesinde tepki göstererek, “İran bu konudan üzüntü duyarken siviller, sivil altyapı ve yerleşim bölgelerine yapılan roket saldırılarını kınayarak, olayda yakınlarını kaybeden aileler için başsağlığı diliyor” dedi.

Azerbaycan ve Ermenistan'a ateşkese bağlı kalma çağrısında bulunan Hatipzade, "İran tarafları uluslararası hukuk çerçevesinde görüşmelerine devam etmeye, birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygı göstermeye ve işgal altındaki şehirlerin boşaltılmasına çağırıyor." ifadesini kullandı.

Tahran: İran'a uygulanan silah ambargosu 18 Ekim'de kalkacak

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, dün sabah saatlerinde düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Hatipzade, Tahran'a uygulanan silah alım-satım yasağına ilişkin, "İran'a uygulanan silah ambargosu,18 Ekim saat 03.13'te kalkacak. 18 Ekim tarihi ABD'nin hezimet günüdür. Onlar tüm zorbalık ve hileye rağmen amacına ulaşamadı. İran İslam Cumhuriyeti, Amerika'nın iddia ettiği kadar süper güç olmadığını bir kez daha gösterdi." dedi.

İran Sağlık Bakanlığı'ndan son koronavirüs açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 272 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 28 bin 816'ya çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 4 bin 206 artarak, 504 bin 281'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 4 bin 533'ünün durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 409 bin 121 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.