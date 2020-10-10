Dışişleri Bakanı Zarif'ten 'Dağlık Karabağ' açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İran, Dağlık Karabağ'daki ateşkesi barışa doğru atılan bir adım olarak memnuniyetle karşılıyor." dedi.

Rusya'ya ateşkesin sağlanmasında ortaya koyduğu çabalar için teşekkür eden Zarif, "Komşularımız Azerbaycan ve Ermenistan'ı uluslararası hukuk ve toprak bütünlüğüne saygı temelinde esaslı diyaloğa girmeye çağırıyoruz."

Rusya'nın ara buluculuğunda, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarının katılımıyla dün Moskova'da gerçekleştirilen ve 10 saatten fazla süren toplantıda uzlaşma sağlanan ateşkes bugün yerel saatle 12.00'de devreye girdi.