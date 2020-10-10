  1. Azerbaycan
10 Eki 2020 14:12

Bakü ve Erivan, Karabağ'da ateşkes ihlali yapıldığını duyurdu

Bakü ve Erivan, Karabağ'da ateşkes ihlali yapıldığını duyurdu

Yerel saatle 12:00'da başlayan ateşkesin ardından Azerbaycan ve Ermenistan'dan 'ihlal' açıklamaları geldi.

Sputnik'in haberine göre, Dağlık Karabağ'da insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için Azerbaycan ile Ermenistan arasında anlaşmaya varılan ateşkes bugün yerel saatle 12:00'da devreye girmişti. 

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan ateşkes ilanından sonra yapılan açıklamada, Ağdam ve Terter illerine Ermenistan ordusunca ateş açıldığı bildirildi.

​Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepanyan ise Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ı ateşkesi ihlal etmekle suçladı.

News Code 1889688

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 1 + 8 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler