Bakü ve Erivan, Karabağ'da ateşkes ihlali yapıldığını duyurdu

Sputnik'in haberine göre, Dağlık Karabağ'da insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için Azerbaycan ile Ermenistan arasında anlaşmaya varılan ateşkes bugün yerel saatle 12:00'da devreye girmişti.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan ateşkes ilanından sonra yapılan açıklamada, Ağdam ve Terter illerine Ermenistan ordusunca ateş açıldığı bildirildi.
Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepanyan ise Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ı ateşkesi ihlal etmekle suçladı.
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