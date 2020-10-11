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11 Eki 2020 15:09

Çavuşoğlu ve Lavrov Karabağ krizini görüştü

Çavuşoğlu ve Lavrov Karabağ krizini görüştü

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefonda görüştü. Çavuşoğlu, Lavrov'dan Ermenileri ateşkese uymaları konusunda uyarmalarını istedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmede, "Ermenistan'ın ateşkese uyması" konusunda uyarılmasını istedi.

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim Cumartesi günü saat 12.00’den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı ateşkes kararı almıştı.

Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden, Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 9 kişi ölmüş, 34 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA

News Code 1889716

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