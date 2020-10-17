İran'dan Pakistan'daki terör saldırılarına kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, son iki günde Ormara ve Kuveyte'de Pakistan ordu askerlerine düzenlenen saldırıları kınayarak, Pakistan milleti ile hükümetine taziyelerini bildirdi.

İRNA'nın bildirdiğine göre Said Hatibzade terörizmin tüm şekillerini reddederek, tüm bölge ülkelerinin terörizmi işleyenler, örgütleyenler, destekleyenler ve mali finans sağlayanlarla sürekli mücadeleye vurgu yaptı.

Pakistan'ın Kuzey Vezirestan bölgesinde Hayber Pehtunhah eyaletinde Perşembe günü yol kenarına tuzaklanan bombanın Pakistan güvenlik güçlerinin geçişi sırasında infilak etmesi sonucu en az 6 asker hayatını kaybetti.

Diğer yandan kimliği belirsiz kişiler Beluçistan eyaletinde Ormara bölgesinde Pakistan petrol ve doğalgaz güvenliğine düzenledikleri saldırıda da 6 asker yaşamını yitirdi.