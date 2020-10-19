Vatandaşlarımızın güvenliği kırmızı çizgimizdir

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sait Hatipzade bugün düzenlediği basın toplantısında gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

Sait Hatipzade, “Dışişleri Bakanı Zarif 13 Ekim’de Japon mevkidaşı Motegi Toşimitsui ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde karşılıklı ilişkiler başta olmak üzere bölgesel ve küresel meseleleri ele aldı” dedi.

Hatipzade, “Japonya’da İran'ın finansal kaynaklarına erişim konusu da bu görüşmedeki ana konulardan biriydi. Japonya'nın uluslararası hukuk çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirmesini temenni ediyoruz” ifadesini kullandı.

Hatipzade, 15 Ekim’de Dışişleri Bakanı Zarif ile Azeri mevkidaşı Ceyhun Bayramov arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Karabağ’daki son gelişmelerin ele alındığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Zarif’in 17 Ekim’de Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine atıfta bulunan Hatipzade, dün Afganistan Ulusal Yüksek Uzlaşma Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah’ın Tahran’ı ziyaret ederek Dışişleri Bakanı Zarif ile görüştüğünü bildirdi.

Hatipzade, Zarif ile Abdullah arasında gerçekleşen görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Afganistan’daki son gelişmelerin ele alındığını belirtti.

İran'a uygulanan silah ambargosu

İran'a uygulanan BM silah ambargosunun kaldırılmasını değerlendiren Sait Hatipzade, “Ülkeye uygulanan silah yaptırımları dün sona erdi ve İran, ABD'nin tek taraflılığını bir kez daha durdurmayı başardı” ifadelerinde bulundu.

İran’a uygulanan silah ambargosunun kaldırılması ardından Moskova’nın Tahran tarafından beş yıllık silah yaptırımlarının gönüllü olarak kabulü konusundaki iddiası hakkında Hatipzade, “Dün yapılan şey, İran'a karşı 13 yıllık yaptırımların ve Rusya ile Çin'in lehine oy verdiği kararların yürürlükten kaldırılmasıydı. Batı, silah ambargoları hakkında konuşmaya asla istekli değildi. ABD de o zamandan beri sınırsız silah ambargoları hakkını savunmaktaydı” değerlendirmesini yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade sözlerini şöyle sürdürdü:

“İran son beş yıl boyunca ne askeri politikasını ne de füze gelişimini değiştirmedi. Silah ambarolarının kaldırılması İran milleti için şanstan başka bir şey değildir. İran’ın ihtiyaçlarının yüzde 90'ı yurt içinde üretilen savunma ihtiyaçlarıdır. İran, Yemen'de kitle imha silahları satma arayışında olduğu ABD gibi değil.”

Trump'ın müzakere iddiasına yanıt

ABD’ Başkanı Trump’ın müzakere iddialarına dikkati çeken Hatipzade, “Daha önce de söylendiği gibi ABD İran karşısındaki eylemlerinin başarısız olduğuna inanmadığı sürece hiçbir şey değişmeyecek. Biz sabırlı ve tedbirli bir milletiz” dedi.

Karabağ krizi

Hatipzade, İran’ın Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmada ülkeye atılan roket ve ve top atışlarına tepkisine ilişkin olarak, “Vatandaşlarımızın güvenliği kırmızı çizgimizdir. Bu konuda çeşitli düzeylerde tarafları uyardık ve karşı taraflar kabul edilemez bazı gerekçeler dile getirdi. Tarafların bu konuda çok dikkatli olmasını umuyoruz” şeklinde konuştu.

İran’ın Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Gence kentine yapılan saldırılara ilişkin tutumunu açıklayan Hatipzade, “İran her türlü insanlık dışı şiddet ve savaşa karşıdır. Bu hem Azerbaycan için hem de Ermenistan için geçerlidir. Defalarca kan dökülmesi ve bir kente saldırı yapılmasının kabul edilmez olduğunu söyledik” dedi.

İran'ın Çin'deki mali varlıkları

Dışişleri Sözcüsü, İran’ın Çin’de bloke edilen paralarına erişip erişemediği konusunda şunları kaydetti:

“Bu iddia en başından beri yanlıştır ve İran’ın Çin’de bloke edilen parası yoktur. Düşmanlar tüm menfaatlerimizi yok etmek istiyor. Dünyada sorunu olmayan iki ülke yok. Bizim Rusya ve bazı komşu ülkelerle de sorunlarımız var. Çin'de bazı malzemeleri kullanmak için kaynaklarımız var.”

'İran’a geniş kapsamlı siber saldırılar yapılmaktadır'

İran’a siber saldırılar yapıldığını belirten Hatipzade konuya ilişkin olarak, her gün İran’a geniş kapsamlı siber saldırılar yapılmaktadır. Biz bunlara karşılık veriyoruz." şeklinde konuştu.