ABD'den İran ile işbirliği yaptığı gerekçesiyle 6 şirkete yaptırım

ABD, yaptırım listesine aldığı İran İslam Cumhuriyeti Gemicilik Şirketi (IRISL) ile işbirliği yaptıkları gerekçesiyle 6 uluslararası firmaya yaptırım kararı aldığını duyurdu.

Yaptırım kararına ilişkin ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından yapılan yazılı açıklamada, Çin merkezli Reach Holding Group, Reach Shipping Lines, Delight Shipping Co, Gracious Shipping Co, Noble Shipping Co ve Supreme Shipping Co şirketlerinden oluşan 6 firma ve iki kişiye "İran'a bilerek mal ve hizmet tedariğine devam ettikleri" gerekçesiyle yaptırım uygulandığı kaydedildi.

Amerikan Hazine Bakanlığı, Haziran ayında da İran İslam Cumhuriyeti ile bağlantılı 125 gemi ile petrol tankerini yaptırım listesine aldıklarını açıklamıştı.