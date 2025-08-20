  1. Turizm
20 Ağu 2025 08:57

Pezeşkiyan’dan Minsk’te savaş kahramanlarına saygı duruşu (+VİDEO)

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, resmi ziyaret için gittiği Belarus’un başkenti Minsk’te ilk durağı olarak Zafer Meydanına uğradı.

Cumhurbaşkanı, burada 2. Dünya Savaşı’nda hayatını kaybeden Belaruslu askerlerin anısına yapılan “Vatan Savunucusu Anıtı”na çiçek bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Zafer Meydanı, 40 metrelik anıtıyla dikkat çekiyor. Anıtın kaidesinde savaş sahneleri işlenmiş olup, meydanda 1954’ten bu yana yanan bir ebedi ateş bulunuyor. Bu ateş, savaşta can veren askerlerin hatırasını yaşatmak için hiç söndürülmüyor.

