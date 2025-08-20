  1. Ekonomi
İran'da doların fiyatı ne kadar?

İran Merkez Döviz Piyasası'nda döviz kurları bugün güncellendi.

İran’da serbest piyasada Amerikan doları kuru bugün 93 bin 345 tümen seviyesinden işlem gördü.

Dün ise Amerikan doları kuru 93 bin 85 tümen seviyesinden işlem gördü.

