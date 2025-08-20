https://tr.mehrnews.com/news/1929625/ 20 Ağu 2025 08:23 News ID 1929625 Ekonomi Ekonomi 20 Ağu 2025 08:23 İran'da doların fiyatı ne kadar? İran Merkez Döviz Piyasası'nda döviz kurları bugün güncellendi. İran’da serbest piyasada Amerikan doları kuru bugün 93 bin 345 tümen seviyesinden işlem gördü. Dün ise Amerikan doları kuru 93 bin 85 tümen seviyesinden işlem gördü. News ID 1929625 کپی شد İlgili haberler İran'da doların bugünkü fiyatı İran'da dolar fiyatı kaç? İran'da dolar güne nasıl başladı? Ekler dolar dolar fiyatı dolar kuru Ekonomi İran
