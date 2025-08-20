Bölge ülkeleri arasındaki anlaşmazlıklar, dış güçlere fırsat yaratıyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Pezeşkiyan'ın son Ermenistan ziyaretinin “iyi komşuluk ve bölge ülkeleriyle ilişkilerin güçlendirilmesi” politikasının bir parçası olduğunu söyledi.

Ermenistan’ın İran’ın Güney Kafkasya’daki önemli komşularından biri olduğunu hatırlatan Bekayi, kısa sınır hattına rağmen bu sınırın daima güvenli ve istikrarlı olduğuna dikkat çekti.

Sözcü, Erivan’daki görüşmelerde tarım, ticaret, kültür, eğitim, teknoloji, turizm, ulaştırma ve enerji alanlarında en az 10 işbirliği belgesinin imzalandığını, ayrıca son iki haftadaki bölgesel gelişmelerin de ele alındığını aktardı.

Bekayi, “İran, Ermenistan ile Azerbaycan arasında imzalanacak barış anlaşmasının öncüsü ve destekçisidir. Kalıcı güvenlik için bu anlaşmanın bir an önce hayata geçmesi gerektiğini vurguluyoruz” dedi.

Sözcü, Cumhurbaşkanı’nın ikinci durağı olan Belarus ziyaretine ilişkin de, iki ülke ilişkilerinin Belarus’un bağımsızlığından bu yana istikrarlı şekilde ilerlediğini belirtti.

Teknoloji, ekonomi ve tarım alanlarında yeni işbirliği fırsatlarının olduğunu söyleyen Bekayi, Tahran ile Minsk’in tek taraflı politikalara ve uluslararası hukuk ihlallerine karşı ortak tavır sergilediğini hatırlattı.

Konuşmasının sonunda, ulusal birlik ve komşularla işbirliğinin güvenliğin iki temel ayağı olduğunu vurgulayan Bekayi, “Bölge ülkeleri arasındaki her ayrılık, dış güçlere fırsat yaratır. Suriye ve çevre ülkelerdeki krizlerde bunu açıkça gördük” diye kaydetti.