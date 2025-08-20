  1. Siyaset
Cumhurbaşkanı'nın Erivan ziyaretinde ulaşım koridorları öncelikli gündem oldu

İran Hükümet Sözcüsü Muhacirani, Cumhurbaşkanı'nın Ermenistan ziyareti sırasında, ülkenin ulusal çıkarlarını korumak amacıyla Zengezur Koridoru'na ilişkin bazı kararlar alındığını ve bunların yakında açıklanacağını belirtti.

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, bugün bakanlar kurulu toplantısı sırasında basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın Ermenistan ziyaretine dikkat çeken Muhacirani, “Cumhurbaşkanının ziyareti sırasında dikkat çekilen konulardan biri, Kuzey-Güney Koridoru ve Kafkasya’dan geçen ulaşım hattı oldu. Daha önce bu güzergâh için ciddi planlamalar başlatılmıştı ve bu gezide de konuya ilişkin ciddi görüşmeler yapıldı. Ulusal çıkarların korunması doğrultusunda bu hat üzerinde gerekli değerlendirmeler ve sonuçlar ortaya konuldu” dedi.

