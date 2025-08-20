  1. Ekonomi
İran’da Türk Lirası’nın güncel değeri

İran serbest piyasasında Türk Lirası’nın yeni kuru duyuruldu.

Bugün itibarıyla 1 Türk Lirası, piyasada 2 bin 290 Tümen üzerinden işlem görüyor.

Dün ise aynı döviz kuru 2 bin 300 Tümen seviyesinde kaydedilmişti.

