İran'da Türk Lirası'nın güncel değeri

İran serbest piyasasında Türk Lirası'nın yeni kuru duyuruldu. Bugün itibarıyla 1 Türk Lirası, piyasada 2 bin 290 Tümen üzerinden işlem görüyor. Dün ise aynı döviz kuru 2 bin 300 Tümen seviyesinde kaydedilmişti.
