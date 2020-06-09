ABD'den İranlı gemicilik şirketine yeni yaptırım kararı

Amerikan Hazine Bakanlığı, İran İslam Cumhuriyeti ile bağlantılı 125 gemi ile petrol tankerini yaptırım listesine aldıklarını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo de İran İslam Cumhuriyeti Gemicilik Şirketi (IRISL) ile Çin Şangay merkezli muadili E-Sail firmasını yaptırım listesine aldıklarını açıkladı.

Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımlayan Pompeo, söz konusu firmaların, İran'ın balistik füze araştırmalarıyla bağlantılı materyal temininde kullanıldığını ileri sürdü.

ABD daha önce de İran İslam Cumhuriyeti Gemicilik Şirketi (IRISL), İran Ulusal Tanker Şirketi (NITC) ve kontrol ettikleri 211 gemi ve ilişkili oldukları 65 özel ve tüzel kişiyi yaptırım listesine almıştı.