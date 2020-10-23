ABD’den İran ve Hizbullah'a karşı yeni yaptırım kararı

ABD Hazine Bakanlığı, 2020 başkanlık seçimleri öncesinde seçim sürecini etkilemeye çalıştıkları gerekçesiyle İran'a ait 5 kurumun yaptırım listesine alındığını duyurdu.

Washington, İran ve Rusya'yı, Amerikan seçmen kayıtlarına ilişkin verileri kullanarak 3 Kasım başkanlık seçimleri öncesinde karmaşa ve karışıklık yaratmak için girişimde bulunmakla suçlamıştı.

ABD'den İran'ın Bağdat Büyükelçisi'ne yaptırım kararı

ABD Hazine Bakanlığı ayrıca, İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi ile iki üst düzey Hizbullah yetkilisini de yaptırım listesine aldı.

Konya ilişkin ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, kararın, terörle mücadelede uygulanan 13224 nolu Başkanlık Kararnamesi kapsamında alındığını ileri sürdü.