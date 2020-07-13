Yemen'den Suudi Arabistan'a karşı yapılan operasyona ilişkin açıklama

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, ordunun bugün Suudi Arabistan’a karşı düzenlediği misilleme operasyonuna ilişkin açıklama yaptı.

Operasyonun insansız hava aracını (İHA) ve balistik füzeyle gerçekleştirildiğini belirten Seri, operasyonda Suudilerin Cizan kentindeki petrol tesislerinin hedef alındığını duyurdu.

Seri ayrıca “Abha, Cizan ve Necran havaalanları hedef alınırken, Suudi Arabistan’a ait uçak sığınıkları ve ‘Hamis Maşit’ üssüdeki Patriot füze savunma sistemleri de vuruldu” ifadelerinde bulundu.

Yemenli yetkili, “Bu operasyonlar Yemen’in bağımsızlığı ve özgürleşmesine kadar sürecek ve Yemen silahlı kuvvetleri gelecekte daha acı verici operasyonlar yapmaktan çekinmeyecektir” şekilinde konuştu.