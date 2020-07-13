  1. Dünya
  2. Ortadoğu
13 Tem 2020 12:40

Yemen'den Suudi Arabistan'a karşı yapılan operasyona ilişkin açıklama

Yemen'den Suudi Arabistan'a karşı yapılan operasyona ilişkin açıklama

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, birliklerinin Suudi Arabistan’a ait mevzilerini İHA ve balistik füzeyle vurduğunu duyurdu.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, ordunun bugün Suudi Arabistan’a karşı düzenlediği misilleme operasyonuna ilişkin açıklama yaptı.

Operasyonun insansız hava aracını (İHA) ve balistik füzeyle gerçekleştirildiğini belirten Seri, operasyonda Suudilerin Cizan kentindeki petrol tesislerinin hedef alındığını duyurdu.

Seri ayrıca “Abha, Cizan ve Necran havaalanları hedef alınırken, Suudi Arabistan’a ait uçak sığınıkları ve ‘Hamis Maşit’ üssüdeki Patriot füze savunma sistemleri de vuruldu” ifadelerinde bulundu.

Yemenli yetkili, “Bu operasyonlar Yemen’in bağımsızlığı ve özgürleşmesine kadar sürecek ve Yemen silahlı kuvvetleri gelecekte daha acı verici operasyonlar yapmaktan çekinmeyecektir” şekilinde konuştu.

News Code 1887762

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 8 + 1 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler