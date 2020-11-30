Yemen güçlerinden Suudi Arabistan'a ağır darbe

Al Masirah TV kanalına göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, ülkenin doğusundaki Marib kentinde bir askeri üsse düzenledikleri roket saldırısında Suudi Arabistanlı 8 askerin öldürüldüğünü duyurdu.

Yahya Seri, "Yemen güçleri Cumartesi akşamı Marib kentindeki Tedavin askeri kampını Bedr tipi balistik füzeyle vurdu. Düzenlenen füzeli saldırıda askeri üsteki ortak operasyonlar odası tam hedefle vuruldu." açıklamasında bulundu.

Seri ayrıca, söz konusu operasyonda komutan ve askerlerden oluşan 8 Suudi Arabistanlının öldürüldüğünü, 7 kişinin de yaralandığını kaydetti.