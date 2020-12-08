ABD, Ensarullah'a gizli mesaj gönderdi

Al Masirah TV kanalına göre, Yemen Devrimi Yüksek Komite Başkanı Muhammed Ali el-Husi, ABD’lilerin Yemen’de barış ile ilgili Ensarullah Hareketi’ne gizli mesaj gönderdiğini duyurdu.

ABD’lilerin bazı arabulucular vasıtasıyla bir mektup gönderdiğini aktaran Muhammed Ali el-Husi, mektupta 'Suudi Arabistan rıza gösterse bile biz onaylamadığımız takdirde Yemen'de herhangi bir barış söz konusu olamaz' ifadesinin yer aldığını söyledi.

El-Husi, “ABD büyükelçisi, Yemen'de barış için kurulan masanın arkasından, Kuveyt'teki Sana heyetinin önünde Washington'un Yemen riyalini yok edeceği tehdidinde bulundu” ifdesini kullandı.

Yemenli yetkili, ABD’nin bu eyleminin Yemen halkının ölümcül kuşatması doğrultusunda yapıldığını kaydetti.