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8 Eyl 2020 09:39

Yemen ordusu Suudi Arabistan'ın Abha Havalimanı'nı vurdu

Yemen ordusu Suudi Arabistan'ın Abha Havalimanı'nı vurdu

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan'ın Abha Havalimanı'ndaki stratejik noktaların Samad-3 tipi İHA'larla vurulduğunu bildirdi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, "Al Masirah" televizyonuna yaptığı açıklamada, bugün sabahın erken saatlerinde Abha Havalimanı'ndaki stratejik noktaların Samad-3 tipi İHA'larla vurulduğunu söyledi.

Operasyonun başarılı olduğunu anlatan Seri, "Bu operasyon aslında işgalci Suudi Arabistan'ın devam eden cinayetlerine doğal bir yanıttır." dedi.

Seri, Suudilerin saldırıları son bulmadığı sürece operasyonların devam edeceğini duyurdu.

Suudi Arabistan makamlarından ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

News Code 1888987

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