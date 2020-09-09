  1. Dünya
  2. Ortadoğu
9 Eyl 2020 11:11

Yemen ordusu yine Suudi Arabistan'daki Abha Havalimanı'nı vurdu

Yemen ordusu yine Suudi Arabistan'daki Abha Havalimanı'nı vurdu

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan'ın Abha Havalimanı'ndaki askeri ve stratejik noktaların yine Kasıf-K2 tipi İHA'larla vurulduğunu bildirdi.

Al Masirah TV kanalına göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, bugün sabahın erken saatlerinde Suudi Arabistan'In güneyinde bulunan Abha Havalimanı'nın "Kasıf-k2" tipi İHA'larla vurulduğunu duyurdu.

Operasyonda Abha Havalimanı'ndaki askeri ve  stratejik noktaların vurulduğunu belirten Seri, "Bu operasyon aslında işgalci Suudi Arabistan'ın Yemen'de devam eden cinayetlerine doğal bir yanıttır." dedi.

Seri dün "Al Masirah" televizyonuna yaptığı açıklamada, Abha Havalimanı'ndaki stratejik noktaların Samad-3 tipi İHA'larla vurulduğunu bildirmişti.

News Code 1889013

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 2 + 0 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler