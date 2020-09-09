Yemen ordusu yine Suudi Arabistan'daki Abha Havalimanı'nı vurdu

Al Masirah TV kanalına göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, bugün sabahın erken saatlerinde Suudi Arabistan'In güneyinde bulunan Abha Havalimanı'nın "Kasıf-k2" tipi İHA'larla vurulduğunu duyurdu.

Operasyonda Abha Havalimanı'ndaki askeri ve stratejik noktaların vurulduğunu belirten Seri, "Bu operasyon aslında işgalci Suudi Arabistan'ın Yemen'de devam eden cinayetlerine doğal bir yanıttır." dedi.

Seri dün "Al Masirah" televizyonuna yaptığı açıklamada, Abha Havalimanı'ndaki stratejik noktaların Samad-3 tipi İHA'larla vurulduğunu bildirmişti.