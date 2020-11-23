Ermenistan Savunma Bakan Yardımcısı görevden alındı

Novosti Armeniya'nın aktardığı habere göre, Ermenistan Savunma Bakan Yardımcısı Gabriel Balayan görevden alındı.

Son günlerde Ermenistan'da savunma, acil durumlar ve çalışma bakanları Cumhurbaşkanı Sarkisyan tarafından görevden alınmıştı.

Dağlık Karabağ ile ilgili Azerbaycan ile yürütülen barış görüşmeleri konusunda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la görüş ayrılığına düşen Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan da istifa etmişti.

9 Kasım'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 10 Kasım Moskova saatiyle 00:00'dan itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'da tam ateşkese ilişkin bir antlaşma imzalamıştı.

Ermenistan'ın Azerbaycan karşısında uğradığı hezimet sonrası Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan üstündeki baskılar artıyor.