Ermenistan’da protestocular gözaltına alındı

DHA'ya göre, Azerbaycan-Ermenistan’ın Dağlık Karabağ anlaşmasından sonra başkent Erivan'da başlayan Nikol Paşinyan karşıtı protesto gösterileri devam ediyor.
Erivan'da, Başbakan Nikol Paşinyan’ın istifasını ve savaş esirlerinin Azerbaycan’dan geri dönmesini isteyen protestocular polisle çatıştı.
Polisin müdahalesi ile dağılan protestoculardan bazıları ise gözaltına alındı.
Rusya'nın gözetiminde Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşması 10 Kasım'da yürürlüğe girmişti.
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