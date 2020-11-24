İran'ın Bakü Büyükelçisi Karabağ anlaşmasını değerlendirdi

İran'ın Bakü Büyükelçisi Seyyid Abbas Musevi, Tahran-Bakü ilişkileri hakkında iki ülkenin çok yakın ve samimi ilişkilere sahip olduğunu söyledi.

İran ile Azerbaycan'ın tarihi, kültürel ve komşuluk ortaklıkları olduğunu anlatan Musevi, İran'ın bölgede komşuları ve bölge ülkeleri arasında barış, istikrar, refah ve huzur istediğini kaydetti.

Dağlık Karabağ ateşkes anlaşmasına dair Büyükelçi Musevi, "Azerbaycan ve Ermenistan, Rusya'nın yardımıyla ve daha önce İran'ın sunduğu planla, iyi bir anlaşmaya vardılar ve İran da bu süreci memnuniyetle karşılıyor'' dedi.

Abbas Musevi, İran'ın bölgede her türlü işgalcilik ve parçalanma tehdidine karşı olduğunu belirterek, "Biz her türlü zulme karşıyız ve bunu son Dağlık Karabağ krizinde de dile getirdik" değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın gözetiminde Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşması 10 Kasım'da yürürlüğe girmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı, Dağlık Karabağ'daki çatışmaların son bulmasına dair imzalanan ateşkes anlaşmasını olumlu karşılamıştı.