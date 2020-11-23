  1. Azerbaycan
23 Kas 2020 10:08

Putin:

Dağlık Karabağ Azerbaycan’ın ayrılmaz parçasıdır

Dağlık Karabağ Azerbaycan’ın ayrılmaz parçasıdır

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan'a verdiği Karabağ mesajında “ Dağlık Karabağ ve çevresindeki bölgeler Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ayrılmaz bir parçasıdır” dedi.

DHA'nın aktardığı habere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rossiya 1 TV kanalına Dağlık Karabağ ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Putin, Ermenistan'ın sözde Dağlık Karabağ’ın bağımsızlığını ve egemenliğini tanımadığını hatırlatarak "Bu demektir ki uluslararası hukuka göre Dağlık Karabağ ve çevresindeki bölgelerin Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ayrılmaz bir parçasıdır" dedi.

Rusya'nın gözetiminde Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan Dağlık Karabağ ateşkes anlaşması 10 Kasım'da yürürlüğe girmişti.

News Code 1890634

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