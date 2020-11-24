Lavrov, Ürdünlü mevkidaşı ile Karabağ’ı görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, Lavrov’un bugün Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, “Lavrov, Ürdünlü mevkidaşının isteği üzerine ona, Rusya’nın 10 Kasım’dan itibaren Dağlık Karabağ çatışma bölgesindeki tam ateşkes sağlama ve tüm askeri eylemleri durdurma amacıyla gösterdiği arabuluculuk çabaları hakkında bilgi verdi. Ürdünlü bakan, Rusya’nın ateşkes ve uzun vadeli çözüme geçiş için uygun koşulların yaratılması konusunda oynadığı belirleyici rolü memnuniyetle karşıladığını dile getirdi” ifadesine yer verildi.

Lavrov ve Safadi’nin ayrıca bölgesel gündemdeki ana konulara ilişkin görüş alış verişinde bulunduğu belirtilen açıklamada, “İsrail-Filistin sorununda tek taraflı yaklaşımların kabul edilemez olduğu ve Birleşmiş Milletler kararları ve Arap Barış Girişimi temelinde doğrudan Filistin-İsrail diyalogunun canlandırılması için gereken koşulların en kısa zamanda oluşturulması gerektiği teyit edildi” dendi.

Bakanlar ayrıca Suriye’nin başkenti Şam’da 11-12 Kasım günleri gerçekleşen Uluslararası Mülteciler ve Ülke İçinde Yerinden Edilmiş Kişiler Konferansı bağlamında bu ülkedeki durumu ve özellikle de sivillerin yaşadığı sorunların çözümü ele aldı. Taraflar, Suriye’de politik çözümün alternatifi olmadığı yönündeki ilkesel duruşu kaydetti.

Görüşmede ayrıca Rusya-Ürdün iş bağlarının derinleştirilmesi konusu da değerlendirildi.

Kaynak: Sputnik