Irak Nuceba Hareketi Yemen direniş güçlerini takdir etti

Irak Nuceba Hareketi Genel Sekreteri Şeyh Ekrem El-Kabi, Yemen direniş güçlerinin 'Saudi Aramco' petrol tesislerine karşı operasyonunu övdü.

Yemen direnişini Suudi Arabistan’a yönelik füzeli operasyonu için takdir eden Şeyh Ekrem El-Kabi, “Ensarullah Hareketi’nin ellerinde sağlık. Yakında Mescid-i Haram bölgesinin Vehhabi ve Siyonism askerlerinden temizlenerek burada namaz kılmamızı umut ediyoruz” dedi.

Ekrem El-Kabi, Ensarullah Hareketi’nin zaferlerinin devam etmesi ve düşmanların yenilmesi dileğinde bulundu.

Yemen Ensarullah Hareketi siyasi konsey üyesi Abdülvehhab El-Mehbeşi, 'Saudi Aramco' petrol tesislerine karşı operasyonda kullanılan "Kudüs-2" füzesinin işgal altındaki topraklarda yer alan 'Eylat’ bölgesi için kullanıldığını duyurmuştu.