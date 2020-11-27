İran Ordusu'ndan "Deniz Kuvvetleri Günü" açıklaması

İran Deniz Kyvvetleri 27 Kasım 'Deniz Kuvvetleri Günü' münasebetiyle yayınladığı bildiride, ''Böyle bir gün, boş elleri, büyük yürek ve güçlü bir inançla Baas rejiminin deniz güçlerinin kalbini hedef alan ve Saddam rejiminin kolunu denizde sonsuza kadar kesen kişilerin cesaret ve fedakarlıklarının anıldığı gündür' cümlesine yer verdi.

Bildiride, "Eğer İran-Irak arasındaki zorunlu savaş döneminde ABD ordusu teröristleri, Sehend ve Sebelan'ı hedef aldılarsa, bugün onlarca Sehend ve Sebalan, ordu şehitlerinin mirasçılarının gayreti ve çabası ile ortaya çıkmıştır ve İran'ın bu gerçekliği karşısında diğer ülkelerin komutanları ve yetkilileri şapkalarını çıkarmak zorunda kalmışlardır'' ifadesi yer aldı.

Bugün 27 Kasım, 'Peykan' füze fırlatıcısı personelinin destansı hamasetlerinin yıldönümüdür. Bugün İran Deniz Kuvvetlerinin, Fars Körfezi ve Umman Denizi'nin masmavi sularında istikrar ve güvenliği sağlamak için fedakarlıklarının ve kahramanlıklarının kendini gösterdiği gündür.

Böyle bir günde, 'Peykan' füze fırlatıcısının mürettebatı, Irak'ın El-Bekr ve El-Umeyye petrol ihracat terminallerinin üçte ikisini imha etmiş ve İran bayrağını bu terminallerin direklerinde dalgalandırmıştır.