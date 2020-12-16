Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

Zarif, ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararını kınadı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, kişisel Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda ABD’nin Türkiye’ye yönelik son yaptırım kararına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı Zarif’in attığı tweette şu ifadelere yer verildi:

“ABD yönetimi yaptırım uygulamaya ve uluslararası hukuku çiğnemeye alışkın olduğunu bir kez daha gösterdi. İran olarak ABD’nin Türkiye’ye yönelik son yaptırım kararını şiddetle kınıyoruz. Biz her zaman Türk halkı ve hükümetinin yanındayız.”

Başarısız yaptırım yaklaşımınızı tarih müzesine bırakın

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dün hükümetin Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, Beyaz Saray'ın yaptırım politikasını eleştirerek, "Yaptırım gibi kararlarla İran'ı yenebileceğini düşünenlere, bu yanlış ve başarısız yaklaşımı sonsuza dek tarih müzesine bırakmalarını tavsiye ediyorum” dedi.

İran milletinin yaptırımlar ve Trump’ın başlattığı ekonomik savaş karşısındaki direnişinin dünyaya ve İran’ın düşmanlarına büyük gerçekler gösterdiğini belirten Cumhurbaşkanı Ruhani, “Trump, İran’ın yeteneklerini ve gerçeklerini hiç tanımadı ve kuruntularına göre hareket etti. Beyaz Saray'ın iki buçuk yıl süren tam bir ekonomik savaşın ardından İran'la yüzleşememesi ve uluslararası arenadaki politikalarının başarısızlığı, Trump'ın son seçimlerdeki yenilgisinin nedenlerinden biridir” ifadelerinde bulundu.

İran'ın Ankara Büyükelçisi ABD'nin Türkiye'ye karşı yaptırım kararını kınadı

Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammad Ferazmend, ABD'nin Türkiye'ye yönelik son yaptırım kararını kınadı.

Ferazmend'in attığı tweette şu ifadelere yer verildi:

"Tek taraflı yaptırımlar,ABD’nin bağımsız ülkelere karşı kullandığı değişmez yasa dışı bir araca dönüşmüş olup emperyalizmin mizacının ve ABD'nin uluslararası düzende yanlızlaştığının bir göstergesidir. Bu yasa dışı aracın komşumuzun devleti ve halkına karşı kullanmasını kınıyoruz."

İran'da 833 bin 276 hasta sağlığına kavuştu

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 223 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 7 bin 704 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 52 bin 670'ye vaka sayısının da 1 milyon 123 bin 474'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 704'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 833 bin 276'ya ulaştığı bilgisini verdi.