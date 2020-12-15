İran: Yemen'in yeniden imarı için yardıma hazırız

İran'ın Sana Büyükelçisi Hasan İrlu, Yemen'in yeniden inşa süreci hakkında ülkenin Ulaştırma Bakan Yardımcısı Muhammed El-Zari ile görüştü.

Bu görüşmede taraflar yol inşaatı ve diğer alanlarda ikili işbirliği ele alındı.

Görüşmede Büyükelçisi İrlu, İran'ın Yemen'ın yeniden inşası için Sana ile işbirliği yapmaya hazır olduğun söyledi.

İralu ayrıca, İran'ın inşaat ve şehir planlama alanındaki deneyimlerini Yemen'e aktarmaya hazır olduğunu belirtti.

Yemenli yetkili de bu görüşmede, ülke altyapısının özellikle Suudi koalisyonu tarafından tahrip edildiği bir durumda, İran İslam Cumhuriyeti'nin yol, köprü, tünel inşaatı konusundaki tecrübelerinden yararlanmak istediklerini vurguladı.