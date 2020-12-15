Zarif, ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararını kınadı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, kişisel Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda ABD’nin Türkiye’ye yönelik son yaptırım kararına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı Zarif’in attığı tweette şu ifadelere yer verildi:

“ABD yönetimi yaptırım uygulamaya ve uluslararası hukuku çiğnemeye alışkın olduğunu bir kez daha gösterdi. İran olarak ABD’nin Türkiye’ye yönelik son yaptırım kararını şiddetle kınıyoruz. Biz her zaman Türk halkı ve hükümetinin yanındayız.”

ABD dün, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararı aldı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Başkanlık yetkililerinden Mustafa Alper Deniz, Serhat Gençoğlu ve Faruk Yiğit'in yaptırım listesine eklendiği bilgisi paylaşıldı. İsmi sayılan Türk yetkililerin, ABD'ye girişi yasaklandı ve bu ülkedeki mal varlıklarının dondurulmasına karar verildi.