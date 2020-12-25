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25 Ara 2020 20:10

Türkiye'de koronavirüsten son 24 saatte 256 can kaybı

Türkiye'de koronavirüsten son 24 saatte 256 can kaybı

Türkiye'de son 24 saatte 201 bin 104 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 543 kişinin testi pozitif çıktı, 256 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 256 kişi daha hayatını kaybetti, 3 bin 199 yeni hasta dahil olmak üzere 17 bin 543 yeni 'vaka' tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 18 bin 371'e, vaka sayısı ise 2 milyon 118 bin 255'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 3.199 yeni hastamız var. Hasta ve vaka sayılarındaki düşüş etkisini hastane yükümüzde de göstermeye başladı. Ümidimiz bu iyileşmenin yakın zamanda kayıplarımızın sayısına da yansıması. Aşı kampanyası sonuna kadar tedbirde ısrar edelim."

T24

News Code 1891347

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