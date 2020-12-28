AK Parti iktidarı salgınla mücadelede sınıfta kaldı

Pandemi ile mücadelede teşekkür edilmesi gereken sağlık emekçilerinin adının alınmadığını ifade eden CHP Milletvekili Çetin Arık, “Sağlık Bakanı’na milletin güvenini boşa çıkartıp, millete yalan söylediği için mi minnettarsınız? Minnettar olmanız gereken yalan söyleyen bakan değil, hayatını hiçe sayarak gecesini gündüzüne katan, iktidarınızın bir türlü haklarını teslim etmediği sağlık emekçileridir” diye konuştu.

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve sağlık bürokratlarının fotoğraflarının yer aldığı “Size minnettarız” yazılı afişlere tepki gösterdi.

Salgınla mücadelede AK Parti iktidarının sınıfta kaldığını belirten Arık, minnettar olunması gerekenlerin hayat kurtarmak için hayatlarını hiçe sayan sağlık çalışanları olduğunu ifade etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın aylarca millete yalan söylediğini belirten Arık, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Kendisi de doktor olan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç, kentin dört bir yanına afişler asarak minnettarlığını dile getirmiş. Ama Sayın Başkan keşke bu afişi astırmadan önce bir kez daha düşünseydi. Düşünseydi insanlar canını kaybederken, siyasi rant için insanları kandıran, insanlara yalan söyleyerek tedbirlerin gevşemesine neden olan ve salgının yayılmasına yol açan Sağlık Bakanı’na minnet duymazdı. Keşke başkan bir kez daha düşünseydi, o afişte Bakan Koca’dan önce yıllarca Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde de görev yapmış olan ve covid 19 nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Seyit Ahmet Okur’a minnetini dile getirirdi. Keşke başkan bir kez daha düşünseydi, o afişte Bakan Koca’dan önce kendisinin de memleketi olan Develi’de görev yaparken yakalandığı covid 19 nedeniyle hayatını kaybeden Develi 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarından Hemşire Şenay Şahin’e minnetini dile getirirdi. Bu insanlar başka insanların hayatını kurtarmak isterken, görevleri nedeniyle hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı’na milletin güvenini boşa çıkartıp, millete yalan söylediği için mi minnettarsınız? Minnettar olmanız gereken yalan söyleyen bakan değil, hayatını hiçe sayarak gecesini gündüzüne katan, iktidarınızın bir türlü haklarını teslim etmediği sağlık emekçileridir.”

Kaynak: Kayseriolay