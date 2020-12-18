Türkiye'de toplam ölüm sayısı 17 bin 610'a yükseldi

Türkiye Sağlık Bakanlığının Kovid-19 bilgilendirme sayfasında ülkenin güncel koronavirüs tablosu paylaşıldı.

Tabloya göre, son 24 saatte 246 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 17 bin 610'a yükseldi.

Bugün toplam 205 bin 809 test yapılırken, 26 bin 410 vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 1 milyon 982 bin 90 oldu.

Bugünkü hasta sayısı 4 bin 103 olarak açıklanırken, toplam ağır hasta sayısı ise 5 bin 707'ye çıktı.

Sağlık Bakanı Koca, "Bugün tespit edilen 4.103 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Aktif vaka sayımız da azalmaya başladı. Tedbirlerin bu hafta sonundan itibaren etkisini daha çok göstermesini bekliyoruz. Mücadeleye ara vermeden devam edelim" açıklaması yaptı.

Kaynak: Sputnik