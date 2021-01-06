Türkiye'de koronavirüsten 191 can kaybı, 13 bin 830 yeni vaka

Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın Kovid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

Tabloya göre, son 24 saatte 191 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 22 bin 70’e yükseldi.

Bugün toplam 182 bin 645 test yapılırken, 13 bin 830 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 2 milyon 283 bin 931 oldu.

Bugünkü hasta sayısı 1458, toplam ağır hasta sayısı ise 3 bin 303 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 1.458 yeni hastamız var. Aktif vaka sayımız durağan seyrediyor. Ağır hasta sayımız sevindirici şekilde azalmaya devam ediyor. Kayıplarımızın sayısında azalma eğilimi var. Birlikte tedbir ve birlikte mücadele ile kazanacağız" açıklaması yaptı.