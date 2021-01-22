Çin'de yeni domuz gribi rastlandı

Euronews'da yer alan habere göre, uzmanlar yapılan ilk incelemer sonrası domuz gribine neden olan virüsün ülkeye yasa dışı yollarla sokulan aşılardan kaynaklandığını açıkladı.

Dünyanın en fazla domuz eti tüketen ve üreten ülkesi olan Çin'de binlerce kişinin ölümüne yol açan Covid-19 virüsüyle mücadelenin sürdüğü bir dönemde endişe verici bir gelişme yaşandı. Ülkenin en büyük dördüncü domuz yetiştirici firması olan New Hope Liuhe'nın bazı çiftliklerinde yaklaşık bin kadar hayvanda yeni tür domuz giribine rastlandı.

Firma yetkilisi Yan Zhichun gözlemlenen yeni salgında, Afrika vahşi domuz gribinde görülen bazı anahtar genler olan MGF360 ve CD2v'nin eksik olduğunu ve domuzları öldürmese de yavru hayvanların büyümesini yavaşlattığını açıkladı. Çinli yetkili domuz gribinin bulaştığı hayvanların itlaf edildiğini belirtirken, bu durumun da dolaylı yoldan ölümcül bir sonuç ortaya çıkardığını vurguladı.

Yeni tip domuz gribinin New Hope Liuhe için sözleşmeli besicilik yapan bazı küçük çiftliklerde de görüldüğü kaydedildi.

Araştırmalar, MGF360 adlı genlerin Afrika domuz gribinden silmenin hayvanların bağışıklığını artırdığını gösteriyor. Ancak değişime uğramış virüs, daha sonra zararlı bir duruma dönüşme eğiliminde olduğu için aşı olarak geliştirilmedi.